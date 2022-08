Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Supermarkt-Mitarbeiter mit Messer bedroht/ Versuchter Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Ein 30-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag einen Mitarbeiter eines Supermarktes Am Wasserturm mit einem Messer bedroht. Gegen 16.20 Uhr sah der Mitarbeiter, wie ein Kunde Toast, Tiefkühl-Schnitzel und Getränkedosen in seinen Rucksack steckte. Als er den Mann darauf ansprach, zog der ein Teppichmesser mit ausgefahrener Klinge hervor und bedrohte den Mitarbeiter. Dann ging er ohne Beute raus. Am Abend wurde der Mann in der Nähe des Marktes entdeckt und von der Polizei befragt. Er räumte die Tat ein. Der Mitarbeiter habe ihn "genervt".

Im Laufe der vergangenen Woche haben Unbekannte versucht, in eine Doppelhaushälfte an der Saarlandstraße einzubrechen. Dabei wurden Türen an der Gebäuderückseite beschädigt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell