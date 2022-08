Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarette in Papiercontainer geworfen/ Kupferdiebstahl verhindert

Iserlohn (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag mit einer Zigarette einen Altpapiercontainer am Pflegeheim in der Anne-Marie-Tzschachmann-Straße in Brand gesetzt. Zeugen beobachteten den Mann kurz vor 16 Uhr. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das die Verschlussklappe des Containers zum Schmelzen brachte und den Mülltonnen-Unterstand beschädigte.

Aufmerksame Zeugen verhinderten heute Nacht einen Kupferdiebstahl aus einer Firma am Kalthofer Feld. Gegen 1 Uhr hörte der Zeuge metallische Geräusche und entdeckte Taschenlampenlicht. Die Polizei umstellte den Gebäudekomplex und durchsuchte die Hallen mit Hilfe von Diensthunden. Die Täter hatten ein großes Loch in eine Außenwand geschnitten, bogen Metallteile nach oben und kletterten in eine Halle. An diesem Loch legten die Täter Kupferrohre, -seile und -blöcke zum Abtransport bereit. Die Täter konnten jedoch flüchten. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die möglicherweise verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben könnten, dessen Insassen vielleicht bereits einige Zeit zuvor das Gelände ausgekundschaftet haben könnten. (cris)

