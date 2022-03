Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Stichflamme am Gaskocher: Lkw-Fahrer erleidet Verbrennungen

Porta Westfalica (ots)

Verletzungen an den Armen erlitt ein 30-jähriger Fernfahrer, als es in seinem Führerhaus bei der Nutzung einer gasbetriebenen Kochplatte zu einer Stichflamme kam.

Der aus Belarus stammende Mann stand mit seinen Lkw am Donnerstagnachmittag auf einem Firmengelände an der Südstraße in Porta Westfalica-Holtrup (Kreis Minden-Lübbecke). Den Angaben des Mannes zufolge wollte der sich um kurz nach 16.30 Uhr einen Tee in der Fahrerkabine zubereiten. Als er die Gaszufuhr abdrehte, so der 30-Jähriger gegenüber der Polizei, sei es plötzlich zu der Stichflamme gekommen. Der Mann sei laut den Beamten anschließend noch selber ausgestiegen und habe Hilfe holen können.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Fernfahrer ins Johannes-Wesling-Klinikum. Nach der weiteren Versorgung seiner Wunden konnte der 30-Jährige später das Krankenhaus wieder verlassen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell