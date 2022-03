Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei kontrolliert annährend 700 Fahrzeuge

Minden (ots)

Mit der Zielsetzung Verkehrsunfälle zu vermeiden, hat die Polizei am Mittwoch bei einem mehrstündigen Einsatz in Minden 694 Fahrzeugführer kontrolliert. In Folge der durchgeführten Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen in der Hahler Straße, der Stemmer Landstraße sowie der Ringstraße erhoben die Beamten wegen diverser Verstöße insgesamt 60 Verwarngelder. Vier Fahrzeugführer wurden mit Anzeigen belegt.

Im Detail ergaben sich bei zwei Fahrzeugführern Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln. So stoppten die Einsatzkräfte gegen 16.35 Uhr zunächst einen 30-jährigen Mindener in einem Seat. Dieser hatte zuvor den Bliefterningweg in Fahrtrichtung der Stemmer Landstraße befahren. Gegen 20.35 Uhr rückte dann auch ein 29 Jahre alter Herforder auf der Ringstraße ins Visier der Polizisten. Beiden Autofahrern wurde wegen des genannten Verdachts eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Des Weiteren beendeten die Ordnungshüter gegen 20:00 Uhr die Weiterfahrt eines 35-jährigen Mercedes-Fahrers auf der Ringstraße. Der steht unter Verdacht das Auto ohne gültige Fahrerlaubnis gesteuert zu haben. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wurde jeweils eine Strafanzeige gefertigt.

Besonders negativ trat zudem als schnellster Fahrer des Tages ein Mann hinter dem Steuer eines Busses in Erscheinung. Der wurde innerhalb geschlossener Ortschaft mit 81 Stundenkilometern gemessen. Er muss sich auf ein Fahrverbot und ein Bußgeld einstellen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell