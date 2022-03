Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Audi A 5 am Schwimmbad entwendet - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Straße "Am Hallenbad" in Norderstedt ist es am Mittwochabend (02.03.2022) zum Diebstahl eines Audi A 5 gekommen, nachdem Unbekannte einen Spind im Schwimmbad geöffnet und die Fahrzeugschlüssel an sie genommen haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte zwischen 19:00 und 21:00 Uhr aus einem Spind unter anderem die Fahrzeugschlüssel für das schwarze Coupé mit Hamburger Kennzeichen. Nach einer ersten Schätzung dürfte der Schaden bei circa 30.000 Euro liegen.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen eine Strafanzeige auf und leitete ersten Fahndungsmaßnahmen ein.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Umkleiden bzw. auf dem Parkplatz unter 04101 2020.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell