POL-MI: Einbrecher erbeuten Schmuck

Bad Oeynhausen (ots)

Bisher Unbekannte drangen am Mittwochvormittag in ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt ein. Hierbei erbeuteten die Einbrecher Schmuck. Gegen 9.30 Uhr verließ eine Mieterin ihre Wohnung in der Straße Ostkorso. Als sie rund eine Stunde später wieder zurückkehrte, stellte sie den Einbruch fest. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Täter vermutlich die Wohnungstür aufgehebelt.

