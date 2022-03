Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht in der Nacht: Polizei ermittelt mutmaßlichen Fahrer

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

Ein großes Splitterfeld auf der Alsweder Straße brachte eine Streifenwagenbesatzung in den Morgenstunden des Donnerstags auf die Spur einer Unfallflucht. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten auch den mutmaßlichen Verursacher ermitteln. Den Mann erwartet nun eine Vielzahl von Strafvorwürfen.

Die Beamten der Polizeiwache Lübbecke bestreiften im Rahmen ihres Dienstes die Alsweder Straße. Hierbei entdeckten sie zunächst ein großes Splitterfeld. In der Nähe stießen sie auf einen im linken Heckbereich beschädigten Skoda Yeti, der ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. Während einerseits der Unfall aufgenommen wurde, fahndeten weitere Polizisten nach dem Verursacher. Aufgrund diverser Unfallspuren verlorener Autoteile sowie starker Schleifspuren auf dem Asphalt konnte der mehrere Hundert Meter lange Fluchtweg des Wagens rekonstruiert und das beschädigte Fahrzeug, ein 5er-BMW sowie der mutmaßliche Fahrer angetroffen werden. Den anschließenden Ermittlungen nach ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen Viertel vor eins. Kurze Zeit später stellte man den Unfallwagen in der Carl-Löwe-Straße ab.

Während vor Ort der Wagen sichergestellt wurde, entnahm auf der Polizeiwache Lübbecke ein Arzt dem deutlich Alkoholisierten eine Blutprobe. Neben dem Verdacht der Unfallflucht sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss ist der 28-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell