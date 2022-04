Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrerflucht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No)

Am Dienstag, 19.04.2022 kam es gegen 09:50 Uhr zu einer Fahrerflucht vor der Apotheke in Hoheneggelsen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kollidierte beim Vorbeifahren mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei dem geparkten PKW wurde der Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Die Fahrzeughalterin hielt sich zum Unfallzeitpunkt in der Apotheke auf und wurde durch zwei weitere Kunden auf den Unfall aufmerksam gemacht. Die Halterin begab sich auf die Straße und konnte in einiger Entfernung einen haltenden PKW feststellen. Dieser entfernte sich dann aber weiter in Fahrtrichtung Hildesheim. Am PKW konnte vom Kennzeichen noch die Buchstabenkombination HI-JV ... abgelesen werden. Die Ziffern des Kennzeichens sind nicht bekannt. Da sich die beiden Zeugen zwischenzeitlich bereits wieder aus der Apotheke entfernt hatten, werden diese um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010 gebeten. Andere Zeugen des Vorfalles können ebenfalls die o.a. Rufnummer benutzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell