POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Plettenberg (ots) - Die Feuerwehr musste heute (Freitag-) Morgen einen Waldbrand unterhalb des Wohngebietes Eschen löschen. Dort standen etwa acht Quadratmeter in Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Drei Männer (20, 20 und 34) sollen am Donnerstagabend einen 29-jährigen Mann mit einem Baseballschläger verprügelt haben. Das spätere Opfer ist zu Gast in Plettenberg und war mit einem Freund in die ...

