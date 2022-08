Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alkoholisierter Café-Gast greift Polizeibeamte an/ Bankkarte gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Ein 43-jähriger Mann legte sich am Mittwoch gegen 23.30 Uhr auf dem Rathausplatz mit der Polizei an. Ein Café hatte die Polizei zu Hilfe gerufen, weil zwei stark alkoholisierte Gäste das Haus nicht verlassen wollten. Sie störten den Betrieb in dem Café. Einer der beiden folgte dem förmlichen Platzverweis der Polizeibeamten und verließ die Innenstadt. Sein 43-jähriger Begleiter ignorierte die Anweisungen und begann stattdessen, vor zahlreichen Zeugen an den nächsten Baum zu urinieren. Als die Polizeibeamten nun durchgriffen und ihn in Handfesseln zum Streifenwagen führen wollten, wehrte er sich durch Spucken, Treten und Schlagen. Zwei Faustschläge trafen einen Polizeibeamten ins Gesicht. Er urinierte in den Streifenwagen und beleidigte die Polizeibeamten als "Wichser", die er "ficken" werde. Auch auf der Fahrt ins Gewahrsam randalierte er weiter, spuckte und trat nach den Beamten. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt. Sie schrieben Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 43-Jährige ist nicht zum ersten Male aufgefallen.

Einem 79-jährigen Lüdenscheider wurde die Bankkarte wahrscheinlich gestohlen. Zuletzt nutzte er sie am vergangenen Samstagabend, um Ware in einem Discounter an der Bräuckenstraße zu bezahlen. Am Mittwoch fiel ihm auf, dass die Bankkarte nicht mehr an dem üblichen Platz steckte. Wie sich herausstellte, wurde inzwischen eine hohe Geldsumme von seinem Konto abgehoben. Außerdem liefen drei weitere Bezahlvorgänge in Geschäften über seine Karte. Der Senior erstattete Anzeige bei der Polizei. Er sagt, dass seine PIN nicht an der Karte gesteckt habe. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell