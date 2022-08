Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrradfahrer klaut Lampe

Meinerzhagen (ots)

Ein Firmenmitarbeiter beobachtete am Mittwoch kurz vor 16 Uhr an der Derschlager Straße einen Fremden, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte. Als er den Mann mit nacktem Oberkörper und Strohhut fragte, was er dort mache, flüchtete der Fremde und ließ dabei eine offenbar gerade demontierte Fahrradlampe fallen. Der Zeuge informierte die Polizei. (cris)

