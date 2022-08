Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeibeamte angegriffen

Einbruch festgestellt

Fahrrad entwendet

Iserlohn (ots)

Polizeibeamte angegriffen

Mit zwei leicht verletzten Polizeibeamten endete am Mittwochabend ein Einsatz auf der Bremsheide. Ein 24-jähriger Mann hatte versucht über den Balkon in die Wohnung seiner Ex - Freundin und dessen neuen Freund einzudringen. Die Ex-Freundin rief die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten den 24 jährige vor der Hauseingangstür antreffen. Als der Beschuldigten den Freund seiner Ex-Freundin erblickte, welcher mit den Kollegen sprechen wollte, rannte er auf ihn zu und wollte ihn angreifen. Auf Ansprache der Kollegen reagierte er nicht, so dass diese ihn nur unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt an dem Angriff hindern konnten. Da er weiter versuchte diesen anzugreifen, wurde er fixiert und in Gewahrsam genommen. Während der Ingewahrsamnahme schlug und trat er wild um sich. Dabei wurde eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Beschuldigte verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Einbruch festgestellt Am gestrigen Mittwoch gegen 15 Uhr, hörte eine Bewohnerin der Görrestraße Lärm aus dem Erdgeschoss ihres Hauses. Als sie Nachschau hielt, stellte sie fest, dass ihr Wohnzimmerfenster halb offen stand und eine männliche Person versuchte sich Zutritt zu ihrem Wohnhaus zu verschaffen. Sie machte sich lautstark bemerkbar. Daraufhin flüchteten drei männliche Täter in Richtung Park "Seilerblick." Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider negativ. Die Geschädigte kann einen Täter wie folgt beschreiben:

- dunkle Haare - ca. 1,70 m groß - dunkles Tshirt - helle Hose

Das Wohnzimmerfenster wurde aufgehebelt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371-9199-0 entgegen.

Fahrrad entwendet

Unbekannte haben am Mittwoch in der Zeit von 19:15 Uhr bis 22 Uhr ein Trekkingrad gestohlen. Der hintere Teil des Rahmens des Fahrrades ist dunkelblau der vordere Teil silberfarben. Es war mit einem Schloss an einem Zaun im Bereich des Spielplatzes In der Läger gesichert. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371-9199-0 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell