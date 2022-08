Menden (ots) - Einer jährigen 87-jährigen Mendenerin wurde am Dienstag gegen 12.30 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Unteren Promenade die Geldbörse gestohlen. Sie trug ihr Portemonnaie in einem Stoffbeutel. Die Karte ließ sie umgehend bei ihrer Bank sperren, um dann Anzeige bei der Polizei zu erstatten. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

