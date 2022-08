Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Lüdenscheid (ots)

Einbruch festgestellt

Zwischen dem 03.08.2022, 15 Uhr und dem 09.08.2022, 07:30 Uhr versuchten Unbekannte in die Büroräumlichkeiten eines sozialen Vereins an der Kölner Straße einzubrechen. Die Täter hebelten dazu mehrfach an sei rückwärtig gelegenen Bürofenstern. Diese sind über die Talstraße zu erreichen. Die Täter gelangten nicht ins Innere. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise können unter 02351-9099-0 an die Polizei in Lüdenscheid gegeben werden. (wib).

PKW zerkratzt

In der Nacht zu Dienstag zerkratzten Unbekannte einen Nissan X-Trail. Die gesamte Beifahrerseite wies mehrere Kratzer auf. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell