Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Verkehrsunfall in Garßen

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Am Freitagabend um 18:39 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in den Stadtteil Garßen alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren jedoch keine Personen eingeklemmt, so dass durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Durch den Rettungsdienst des Landkreises Celle wurden die betroffenen Personen versorgt.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Garßen und Celle-Hauptwache sowie die Polizei und der Führungsdienst des Landkreises Celle als organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell