FW Celle: Waldbrand in Groß Hehlen

Am Morgen war es in einem Industriebetrieb im Stadtteil Vorwerk zu einer Rauchentwicklung im Bereich der Wärmerückgewinnung der Abgasanlage gekommen. Ursache war brennende Rohrdämmung. Durch Mitarbeiter des Unternehmens wurde der Brand gelöscht. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr kontrolliert und belüftet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

