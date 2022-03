Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Garagenbrand mit leichtem Sachschaden

Plettenberg (ots)

Unrat geriet am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, in einer Garage eines aktuell in der Renovierung befindlichen Hauses in der Straße Im Maisel in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer in der Folge. Im Haus befanden sich drei alkoholisierte Männer, die mit dortigen Arbeiten betraut waren. Sie machten zum Brand keinerlei Angabe. Die Polizei ermittelt nun wegen einer möglichen Brandstiftung. An der Garage selber entstand lediglich leichter Sachschaden. (schl)

