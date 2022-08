POL-MK: Holz-Diebstahl mit Holztransport-Lkw

Hemer (ots) - Am Montag in der Zeit von 19:05 Uhr bis 19:40 Uhr wurde an der Lohstraße die Scheibe eines silbernen Opel Signia eingeschlagen. So gelangten der oder die Täter ins Fahrzeuginnere und entwendete aus diesem Bargeld. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Auch während kurzer Abwesenheiten, zum Beispiel einem Spaziergang, sollten keine Wertsachen im Fahrzeug liegen gelassen werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

