POL-MK: Fahrrad aus Keller gestohlen/ Auto-Glasdach eingeschlagen

Iserlohn (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag mit einer Zigarette einen Altpapiercontainer am Pflegeheim in der Anne-Marie-Tzschachmann-Straße in Brand gesetzt. Zeugen beobachteten den Mann kurz vor 16 Uhr. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das die Verschlussklappe des Containers zum Schmelzen brachte und den Mülltonnen-Unterstand beschädigte. ...

