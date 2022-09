Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in Fahrschule und Baumarkt: Alarmanlagen führen zu Festnahmen von Verdächtigen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor und -Nord:

Gleich zweimal konnten Polizisten am Wochenende unabhängig voneinander Einbrecher auf frischer Tat festnehmen, nachdem Alarmanlagen ausgelöst hatten. Die beiden 40 Jahre alten Tatverdächtigen aus Kassel müssen sich nun wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Zunächst war es am frühen Samstagmorgen zum Einbruch in eine Fahrschule in der Kurt-Wolters-Straße gekommen. Der Betreiber der Fahrschule war um 5:10 Uhr durch einen Alarm auf seinem Handy über den Einbruch informiert worden. Sofort alarmierte er die Polizei, während er den Täter über eine installierte Videoanlage bei seinem Beutezug durch mehrere Räume beobachten konnte. So gelang einer hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Mitte nur wenige Minuten später noch im Gebäude die Festnahme des Verdächtigen. Im Rucksack des 40-Jährigen fanden die Beamten Diebesgut aus der Fahrschule sowie Einbruchswerkzeug und stellten alle Gegenstände sicher.

Auch dem zweiten festgenommenen Tatverdächtigen wurde beim Einbruch in einen Baumarkt in der Holländischen Straße die Alarmanlage zum Verhängnis. Nachdem die Mitteilung über den Sicherheitsdienst gegen 22 Uhr bei der Polizei eingegangen war, klickten für den 40-Jährigen die Handschellen, noch bevor er in das Gebäude einsteigen konnte. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte er mit mitgebrachtem Werkzeug eine Schiebetür aufgehebelt und dadurch einen Schaden von 2.500 Euro angerichtet, gelangte aber durch die entstandene Öffnung nicht in den Baumarkt. Den Rucksack des Tatverdächtigen mit verschiedenen Werkzeugen stellten die Polizisten sicher.

