POL-NB: Fahren.Ankommen.LEBEN - Schwerpunkt Geschwindigkeit

Fahren.Ankommen.LEBEN - Schwerpunkt Geschwindigkeit

Neubrandenburg

Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit.

Zu hohe oder unangepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor Hauptunfallursache in MV - etwa die Hälfte aller Unfälle ist darauf zurückzuführen. Im vergangenen Jahr wurden nach aktuellem Stand mehr als 180.000 Geschwindigkeitsverstöße landesweit festgestellt. Besonders dramatisch: Bei Unfällen mit Personenschaden ist zu hohe oder nicht angepasste* Geschwindigkeit die häufigste Ursache.

In MV werden die Kontrollen zum Thema Geschwindigkeit im gesamten Monat August im Fokus stehen. Alle acht Inspektionen der Präsidien Rostock und Neubrandenburg werden ihren Fokus bei der Verkehrsüberwachung auf Geschwindigkeitsverstöße legen. In der Polizeiinspektion Schwerin findet die sogenannte Auftaktveranstaltung statt. Vor einer Kindertagesstätte werden Polizeibeamte gemeinsam mit den Kindern schauen, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten.

*Von nicht angepasster Geschwindigkeit ist übrigens die Rede, wenn Fahrer ihre Fahrweise zum Beispiel nicht an Glatteis oder starken Regen anpassen - auch wenn sie theoretisch nicht zu schnell unterwegs sind. Zu hohe Geschwindigkeit ist dann die klassische Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung.

