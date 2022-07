POL-KB: Frankenberg - Vermisste 13- jährige Angelika ist wieder da

Korbach (ots) - Am frühen Morgen kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle für Müll eines Entsorgungsbetriebes in der Chattenstraße in Bad Wildungen. Die Polizei Bad Wildungen erhielt gegen 03.00 Uhr die Meldung, dass es in dem Müllentsorgungsbetrieb zu einem Brand gekommen ist. Ein Mitarbeiter des Betriebes hatte zunächst versucht, den Brand einzudämmen, indem ...

