POL-NB: Bei Durchsuchung Indoor- Plantage und Softairwaffe gefunden

Nach einem Bürgerhinweis am 01.08.2022 suchten Beamte des PHR Waren eine Wohnanschrift in einem Dorf nahe Waren (Müritz) auf. Es handelte sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Über ein rückwärtiges Fenster der betreffenden Wohnung waren von außen Teile eines Belüftungsschlauches und eines Zeltes erkennbar. Befragungen der Anwohnerschaft verdichteten den Anfangsverdacht des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln. Mit richterlicher Anordnung und dem Einsatz eines Schlüsseldienstes, betraten die Beamten die Wohnung des nicht anwesenden 36jährigen deutschen Wohnungsinhabers. Innerhalb des ersten Raumes der Wohnung stellten die Beamten eine professionelle Indoor-Plantage mit Beleuchtung, Belüftung und Filteranlage sowie 13 Cannabis-Planzen in Pflanzkübeln mit einer Wuchshöhe von ca. 150 cm fest. In der Wohnstube des Beschuldigten stellten die Beamten außerdem eine beschussfähige, geladene und nicht gekennzeichnete Softairwaffe, in Form eines Kalaschnikow-Nachbaus, fest. Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg führten die Tatortarbeit durch. Alle Teile der Indoor- Plantage sowie die Pflanzen beschlagnahmten die Beamten als Beweismittel. Ebenso wurde die nicht gekennzeichnete Waffe beschlagnahmt, deren Erwerb und Besitz den Verdacht eines Vergehens nach dem Waffengesetz darstellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt

