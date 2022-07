Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 22-jährige Radfahrerin auf der B 111 in Zempin (Insel Usedom) schwer verletzt

Heringsdorf (Usedom) (ots)

Bereits am 30.07.2022, 11:30 Uhr kollidierte auf der Hauptstraße (B111) in Zempin eine 22-jährige Fahrradfahrerin mit einem Pkw VW Caddy. Hierbei wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt und kam mit einer Schädelfraktur ins Uniklinikum Greifswald, ITS. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Die eingesetzten Beamten sprachen vor Ort mit Zeugen, die übereinstimmend aussagten, dass die Fahrradfahrerin ohne zu Schauen die Fahrbahn überquerte, sich durch den von links kommenden, im Stau stehenden Verkehr bewegte und der von rechts herannahende 49 Jahre alte Pkw-Fahrer keine Möglichkeit hatte, die Kollision zu vermeiden.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell