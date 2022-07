Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugbrand in Ribnitz-Damgarten (LK VR)

Ribnitz-Damgarten (LK VR) (ots)

Am 31.07.2022 um 04:40 Uhr erhielt die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen einen Hinweis zu einem Feuerschein in der Neuhöfer Str. in 18311 Ribnitz-Damgarten. Sofort wurde auch die Polizei informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Pkw VW vollkommen in Flammen stand. Das Feuer griff ebenso auf einen daneben geparkten Pkw Peugeot über. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz konnte der Brand innerhalb von kurzer Zeit gelöscht werden. Trotzdem entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 20.000 EUR. Der VW brannte völlig aus. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Es gibt derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung.

