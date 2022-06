Polizei Bielefeld

POL-BI: Schriftstück überführt Ladendiebin

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nachdem eine aufmerksame Verkäuferin am Mittwochmorgen, 15.06.2022, einer Diebin ihre Beute abnahm, fanden Streifenbeamte an dem zurückgelassene Fahrrad einer Begleiterin Hinweise auf deren Identität.

Eine 47-jährige Mitarbeiterin stellte eine junge Frau gegen 09:45 Uhr zur Rede, weil sie Obst im Wert von 15 Euro aus dem Lebensmittelgeschäft an der Herforder Straße - in Nähe der Einmündung der August-Bebel-Straße - nicht bezahlt hatte. Während die Ladendiebin in Begleitung einer ebenfalls jungen Frau sich erklärte, griff die engagierte Angestellte sich die Tüte mit dem gestohlenen Obst.

Die beiden Frauen verschwanden auf der Herforder Straße in Richtung Innenstadt. Streifenbeamte fingen sie an der am Tatort vorgefundenen Adresse ab und erstatteten eine Strafanzeige gegen die 21-jährige Bielefelder Ladendiebin.

Die beiden Frauen verschwanden auf der Herforder Straße in Richtung Innenstadt. Streifenbeamte fingen sie an der am Tatort vorgefundenen Adresse ab und erstatteten eine Strafanzeige gegen die 21-jährige Bielefelder Ladendiebin.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell