Polizei Bielefeld

POL-BI: Am 18.06.2022 ist der "Tag der Verkehrssicherheit"

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Den "Tag der Verkehrssicherheit" nehmen unsere Verkehrssicherheitsberater wieder zum Anlass, Radfahrer und Fußgänger an einem Infostand am Obersee zu informieren.

Fahrrad- und Pedelecfahren liegen im Trend. Durch den teils dichten Straßenverkehr kann es für Radler jedoch zu gefährlichen Situationen kommen. Was sind die Ursachen für Unfälle mit Radfahrern? Wie können diese verhindert werden? Vor dem Hintergrund der steigenden Unfallzahlen mit Pedelecfahrern informieren wir Sie hierzu gerne und weisen auf die Besonderheiten des Fahrens mit Elektrounterstützung hin.

Der Infostand wird in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr am Obersee, in Höhe des dortigen Spielplatzes an der Talbrückenstraße, aufgebaut sein. Kommen Sie vorbei und sprechen Sie mit uns über das sichere Radfahren.

Neben Informationen zur vorschriftsmäßigen Ausrüstung eines verkehrssicheren Fahrrades gibt es auch Tipps und Hinweise zum verkehrsgerechten Verhalten als Rad- und Pedelecfahrer.

Radfahrer und Fußgänger teilen sich den Weg rund um den Obersee. Das rücksichtsvolle Miteinander und gegenseitige Verständnis sind wichtig für den konfliktfreien Aufenthalt am See. Auch hierüber möchten wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Wir freuen uns auf Sie!

