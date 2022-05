Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fußgänger am Moselufer von Auto erfasst

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 18.05.2022 gegen 13:30 Uhr kam es im Bereich Moselufer/Schlachthofstraße in Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin befuhr ordnungsgemäß die Straße "Moselufer" an der Promenade entlang aus Richtung Schlachthofstraße. Die Ampel zeigte ihr nach Zeugenangaben "grün" an, als sie die Strecke passierte. Zeitgleich wollte ein Fußgänger die Straße in Richtung Mosel überqueren. Dabei wurde er von dem herannahenden Pkw erfasst und über das Fahrzeug geschleudert.

Der Fußgänger trug zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer und achtete nicht auf den Fahrzeugverkehr. Eine Überquerung an der Stelle war für Fußgänger nicht vorgesehen. Glück im Unglück für den 34-jährigen: Er wurde nur leicht verletzt und erlitt eine Platzwunde am Kopf.

