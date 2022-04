Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Auto brennt auf Pendlerparkplatz, Polizei sucht Zeugen

Ibbenbüren (ots)

Auf einem Pendlerparkplatz an der Ledder Straße haben unbekannte Täter einen Pkw in Brand gesetzt. Die Tat ereignete sich am späten Dienstagabend (26.04.22) zwischen 20.10 Uhr und 23.20 Uhr. Der graue Ford Focus parkte zur Tatzeit auf einem der hinteren Stellplätze auf dem Parkplatz an der Auffahrt zur A30. Ein Zeuge bemerkte das brennende Auto gegen 23.20 Uhr und verständigte die Polizei. Durch die Flammen wurde die rechte Seite des Fords stark beschädigt, im Inneren des Wagens schmolzen diverse Plastikteile. Auch ein Kindersitz wurde beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315 zu melden.

