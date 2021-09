Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210922 - 1159 Frankfurt-Sachsenhausen: 19-Jähriger an Hand verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 21. September 2021, gegen 23.00 Uhr, erschien der Vater eines 19-jährigen Frankfurters auf der Wache des 8. Polizeirevieres und gab an, dass sein Sohn am Nachmittag des gleichen Tages mit einer Machete verletzt worden sei und sich nun im Krankenhaus befinde.

Der 19-Jährige konnte im besagten Krankenhaus angetroffen und befragt werden. Er gab an, Vermittler eines Drogengeschäftes gewesen zu sein und sich aus diesem Grund am 21. September, gegen 14.00 Uhr, im Heimatring aufgehalten zu haben. Dort sollte Marihuana im Wert von 20 EUR den Besitzer wechseln. Da der Käufer jedoch angeblich noch Schulden von vorausgegangenen Verkäufen hatte, wurden die 20 EUR ohne Übergabe von Marihuana einbehalten. Der verhinderte Käufer, ein 51-jähriger Frankfurter, ging nun zu seinem Wagen, holte eine Machete aus dem Kofferraum und ging damit auf den 19-Jährigen zu. Dieser erlitt eine Abwehrverletzung an der Hand und wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht. Der 51-Jährige wurde später von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell