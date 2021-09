Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210921 - 1156 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Funkstreife der Frankfurter Polizei befuhr am Montag, den 20. September 2021, gegen 17.45 Uhr, die Kaiserstraße. In Höhe der Hausnummer 34 konnten die Beamten den akustischen Melder eines Pkw wahrnehmen. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um einen dort geparkten Volvo, bei dem die hintere Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Zeugen machten die Beamten auf den Tatverdächtigen aufmerksam, der dann umgehend festgenommen werden konnte. Beim Einschlagen der Scheibe hatte sich der 29-Jährige leicht an der Hand verletzt. Seine Beute, die wieder sichergestellt werden konnte, war eine allerdings gefakte Handtasche der Marke Gucci mit einem Inhalt von fünf Euro.

