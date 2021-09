Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210921 - 1155 Frankfurt-Griesheim: Junge stürzt aus Fenster

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, dem 20. September 2021, gegen 13.35 Uhr, befand sich ein vierjähriger Junge alleine in seinem Zimmer in einer Wohnung im dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Straße Auf dem Schafberg.

Wie später ermittelt werden konnte, kletterte der Junge vermutlich zuerst auf eine Kinderrutsche, um von dort auf das Fensterbrett zu gelangen. Nachdem er das Fenster geöffnet hatte, stürzte er aus ca. acht Metern Höhe auf die vor dem Haus befindliche Rasenfläche. Zum Zeitpunkt des Eintreffens des Notarztes und der Polizei war der Junge ansprechbar. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Zum Unfallzeitpunkt hatten sich die Eltern ebenfalls in der betreffenden Wohnung befunden, der Vater in einem Nebenraum, die Mutter in der Küche.

