Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Altkleider-Container in Flammen

Greven (ots)

Aus bisher ungeklärten Gründen ist am Dienstagabend (26.04.22) gegen 20.30 Uhr ein Altkleider-Container an der Marienfeldstraße in Reckenfeld in Brand geraten. Ein Anwohner meldete das Feuer. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Dass sich die Altkleider selbst entzündet haben, ist unwahrscheinlich. Daher sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Wache in Greven entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

