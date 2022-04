Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Messer bedroht

Ein Verwirrter hielt am frühen Sonntagmorgen die Ulmer Polizei auf Trapp

Ulm (ots)

Kurz nach 3.30 in der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete sich ein Mann am Notruf der Polizei und teilte mit, dass man im vor längerer Zeit Unrecht getan hätte. Heute Nacht sei er an der Türe einer Diskothek angeblich geschlagen worden. Nun sinne er auf Rache. Wenn ihn jemand anmachen würde, werde die "Nacht bluten". Aufgrund dieser Mitteilung fahndete die Polizei nach dem Mann in der Innenstadt. Kurz nach 4 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf einen Mann in der Ulmer Frauenstraße. Dieser würde Passanten mit einem Messer bedrohen. Bei Eintreffen der Streifen hatte der Mann das Messer bereits fallen gelassen und lies sich widerstandslos festnehmen. Niemand war zu Schaden gekommen. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der 27jährige sein Taschenmesser zuvor mit einem Klebeband um die rechte Hand gebunden hatte. Den Grund dafür konnte er nicht plausibel erklären. Um sein Mütchen zu kühlen musste der Mann den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Ulm-Mitte verbringen. Die genannte Körperverletzung an der Diskothek konnte nicht ermittelt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0677757)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell