Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Betrunken in Schlangenlinen unterwegs

Ein Zeuge meldete am Samstagabend einen auffällig fahrenden Autofahrer der Polizei

Ulm (ots)

Dem Mitteiler war gegen 22.40 Uhr in der Salacher Straße in Eislingen ein seltsam fahrender VW-Touran aufgefallen. Der Fahrer kam dabei mit seinem Auto immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Mehrere entgegenkommende Autofahrer hätten nach Auffassung des Zeugen durch die Schlangenlinienfahrt ausweichen müssen. Eine Streife des Polizeireviers Göppingen konnte den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Der Zeuge hatte das Kennzeichen des VW der Polizei mitgeteilt. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert, der es verbietet, als Fahrer am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Der Führerschein des 47jährigen wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Göppingen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07161/632360 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0676441)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell