Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - 63-Jähriger raste durch die Stadt

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, kurz vor 14 Uhr, fiel erstmals ein Suzuki Jimny in der Großeislinger Straße auf. Er überholte rücksichtslos und scherte ohne Sicherheitsabstand wieder ein, so dass der Lenker eines VW Golf eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Der Suzukifahrer benutzte in der Post- und Hohenstaufenstraße sämtliche Fahrstreifen, um möglichst schnell durch den Verkehr zu kommen. In der Mörikestraße fuhr er mit ca. 60-65 km/h durch die 30er Zone. Im Anschluss überfuhr er noch eine rote Ampel in der Nördlichen Ringstraße. In Rechberghausen versuchte er durch eine Bushaltestelle rechts zu überholen. Am Grüngutplatz in Richtung Adelberg gelang es einer Polizeistreife, die Raserei zu beenden. Der Fahrer räumte ein, zu spät zu einem Termin zu kommen. Das Polizeirevier Göppingen, Tel. 07161/63-2360, sucht Zeugen der Raserei und Personen, die durch das rücksichtlose Verhalten behindert oder gefährdet wurden.

+++++++++++++++++++0670194

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell