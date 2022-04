Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - 9-Jähriger prallte mit seinem Roller gegen Fahrradfahrer

Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, fuhr der Bube mit seinem Roller auf dem Gehweg entlang der Hohenstaufenstraße bergab. An der Einmündung der Dürerstraße bog er nach links in diese ab. 20 m weiter fuhr er am Gehwegende ohne anzuhalten auf die Fahrbahn. Dort auf der Dürerstraße fuhr in diesem Augenblick ein 70-jähriger Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Beteiligter. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen in Krankenhaus zur Untersuchung gefahren. Der Senior blieb unverletzt. Ein Helm hatten beide nicht getragen.

