Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Streit mündete in handfeste Schlägerei

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei in der Marktstraße gemeldet. Drei Männer konnten dort angetroffen werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es bereits zuvor zwischen einem 27-Jährigen und mehreren Männern zu einem verbalen Streit in einer Gastsätte. Beim Verlassen der Kneipe wurden der 27-Jährige und seine beiden Begleiterinnen körperlich attackiert. Eine der Frauen verständigte ihren Bruder, der mit zwei Kumpels zur Hilfe eilte. Doch auch diese wurden in der Marktstraße von den Schlägern abgepasst und verprügelt. Zwei Geschädigte, 22 und 25 Jahre alt, erlitten Verletzungen am ganzen Körper. Sie wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Geschädigten waren deutlich alkoholisiert. Die bisher unbekannten Schläger stammen vermutlich aus Osteuropa.

