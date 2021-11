Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211129 - 1430 Frankfurt-Praunheim: Plagiate verkauft - Betrüger dank Geschädigter erwischt

Frankfurt (ots)

(em) Am Wochenende (27.-28. November 2021) verkaufte ein 31-jähriger Täter das Plagiat eines Smartphones an eine 32-jährige Frankfurterin. Diese bemerkte den Betrug und ließ diesen nicht auf sich sitzen. Schlussendlich klickten für vier Tatverdächtige zwischen 24 und 32 Jahren die Handschellen.

Auf einer Internetplattform hatte die 32-Jährige ein Inserat, über welches ein hochwertiges Smartphone der Marke Apple zum Kauf angeboten wurde, entdeckt und den Verkäufer kontaktiert. Am Samstag wechselten eine vierstellige Kaufsumme und das Gerät schließlich die Hände. Zuhause musste die Frankfurterin jedoch feststellen, dass es sich mutmaßlich um ein Plagiat handelt. Sie entdeckte, dass derselbe Verkäufer weitere Smartphones zum Kauf anbietet und kontaktierte ihn erneut. Sie gab an, Interesse an einem weiteren Handy zu haben. Also vereinbarten die beiden für den Sonntag ein weiteres Treffen. Was der 31-Jährige jedoch nicht ahnte: Sie alarmierte auch die Polizei, so dass für den mutmaßlichen Täter die Handschellen klickten. Da er nicht alleine unterwegs war, sondern sich drei weitere Herren in seiner Begleitung befanden, wurden auch diese vorläufig festgenommen.

Eine Durchsuchung der Personen, eines Mietfahrzeuges sowie der Wohnung brachte weiteres Beweismaterial zutage; zum Beispiel weitere mutmaßliche Plagiate und Bargeld. Die aufgefundenen Beweismittel sowie das Mietfahrzeug wurden sichergestellt.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden drei, der vier Tatverdächtigen mangels Haftgründe wieder entlassen. Der vierte im Bunde, der 31-jährige mutmaßliche Betrüger, wird heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Warenbetruges dauern an.

