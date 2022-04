Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Gelbe Säcke im Wald entsorgt

Ein Müllsünder versuchte in einem Wald bei Gerstetten seine Hinterlassenschaften unerkannt los zu werden

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Samstagvormittag bei der Polizei und teilte den Fund von 8 gelben Säcken mit. Diese waren in einem Wald zwischen Sontheim-Stubental und Gerstetten an einem Baum abgelegt worden. Um den Müllsünder zu ermitteln durchforstete die herbeigerufene Streife des Polizeireviers Giengen die Säcke. Dabei konnte ein Brief aufgefunden werden. Der Adressat des Briefes hatte zwar versucht, seinen Namen und auch seine Anschrift unleserlich zu machen, dennoch gelang es den Polizeibeamten die Daten zu ermitteln. Offensichtlich hatte der 46jährige Müllsünder seinen Müll aus Heidenheim extra bis in den Wald transportiert. Der Mann wurde von einer Streife des Polizeireviers Heidenheim an seiner Anschrift aufgesucht und zur ordnungsgemäßen Entsorgung aufgefordert. Ihn erwartet zudem ein Bußgeld. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0673601)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell