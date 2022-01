Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand an Asklepios-Klinik in Kandel

Kandel (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstag, 01.01.2022 um 22:40 Uhr zu einem Brand im Außenbereich der Asklepios-Südpfalzklinik in Kandel. Hier waren Kleidercontainer in Brand geraten. Durch die Außentüren drang Rauch in die Räumlichkeiten der Klinik ein. Der Krankenhausbetrieb konnte jedoch durch verschiedene Sicherungssysteme aufrecht erhalten werden. Der entstandene Schaden an de Fassade und diversen Zuleitungen dürfte sich auf ca. 400.000EUR belaufen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Brandort wurde im Anschluss polizeilich gesichert. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, erfolgen durch die Kriminalinspektion Landau.

