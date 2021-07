Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Einbrecher schlagen Scheibe ein

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (21. Juli) in der Zeit von 2 bis 4 Uhr das Bürofenster eines Lebensmittelladens an der Karl-Marx-Straße eingeschlagen. Sie nahmen sich Bargeld aus der Kasse und stahlen eine Geldkassette. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das KK 14 unter 0203 2800 entgegen.

