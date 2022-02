Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Streit vom Pkw mitgeschleift

Paderborn (ots)

33102 Paderborn, Detmolder Straße Kreuzung Steubenstraße/Augustdorfer Straße Samstag, 19.02.2022, 20:30 Uhr

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 40-Jährige mit 4 weiteren Personen in einem Van die Detmolder Straße in Fahrtrichtung Bad Lippspringe. Kurz vor der Kreuzung Detmolder Straße/Augstdorfer Straße/Steubenstraße hielt sie das Fahrzeug an, um einen 22-jährigen Beifahrer hinten rechts aufgrund eines anhaltenden Streitgesprächs aussteigen zu lassen. Als der Beifahrer ausgestiegen war, fuhr die 40-Jährige plötzlich an. Der Beifahrer hielt sich an der Tür fest, stürzte und wurde einige wenige Meter von dem Fahrzeug mitgeschleift. Dabei verletzte er sich leicht. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt allerdings fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme zeigte sich der leicht verletzte 22-Jährige auffallend aggressiv. Er lehnte eine Behandlung im Rettungswagen ab, bedrohte die Rettungskräfte und beleidigte Po-lizeibeamte. Da er auch ankündigte, sich an der Fahrerhin zu rächen, wurde der alkoholisierte Beifahrer zur Verhinderung von Straftaten bis zu seiner Ausnüchterung und Gemütsberuhigung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen die 40-jährige Fahrerhin wird aufgrund des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell