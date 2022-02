Polizei Paderborn

POL-PB: Lichtenau-Kleinenberg, Pkw kollidiert mit umgestürztem Baum

33165 Lichtenau (ots)

Kleinenberg, Pkw kollidiert mit umgestürztem Baum, 1 Leichtverletzte

33165 Lichtenau-Kleinenberg, Bundesstraße 68, Rtg. Scherfede Freitag, 18.02.2022, 19:40 Uhr

Ein Pkw Ford, besetzt mit 2 Personen, befuhr die B 68 aus Richtung Kleinenberg kommend in Richtung Scherfede. Kurz vor der Kreisgrenze zum Kreis Höxter stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Der Pkw schaffte es noch, unter dem umstürzenden Baum hindurchzufahren, wurde dabei aber erheblich im Bereich der Frontscheibe und des Daches beschädigt. Glücklicherweise wurde die 38jährige Fahrerin des Pkw nur leicht an einer Hand verletzt. Der Beifahrer blieb gänzlich unverletzt. Die B 68 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme, der Bergung des Pkw und der Beseitigung der umgekippten Bäume durch die Feuerwehr bis 21:45 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

Aufgrund der derzeitigen Sturm-Wetterlage rät die Polizei dringend davon ab, nicht zwingend erforderliche Fahrten mit dem Auto oder Fahrrad zu unternehmen. Ebenso ist es im Moment lebensgefährlich, Waldgebiete zu betreten oder dort spazieren zu gehen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell