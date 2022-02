Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Gewerbebetrieb

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mb) In der Nacht zu Mittwoch (16.02.2022) ist an der Nordstraße in die Betriebshalle eines Metallbauunternehmen eingebrochen worden.

Zwischen 19.00 Uhr und 06.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten in die Werkstatt. Dort suchten die Einbrecher nach Beute. Sie öffneten das Werkstatttor und fuhren einen Gabelstapler nach draußen. Mit einem unbekannten Fahrzeug fuhren die Einbrecher in die Halle. Sie entwendeten eine Schweißmaschine und ein Baustellenradio.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell