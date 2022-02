Polizei Paderborn

POL-PB: Einsatzkräfte pausenlos im Einsatz - Bilanz der ersten Sturmnacht

Kreis Paderborn (ots)

(mb) 160 Einsätze, davon knapp 100 Einsätze wegen Sturmbedingter Gefahrenstellen, musste die Polizei im Kreis Paderborn in der Nacht zu Donnerstag von 23.00 Uhr bis 08.00 Uhr bewältigen. Bislang kam es nur zu Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt.

Die meisten Gefahrstellen fielen wegen umgestürzter Bäume oder anderer Hindernisse auf den Straßen an. Die Feuerwehr ist deswegen im Dauereinsatz. Einige Straßen mussten gesperrt werden.

Zurzeit sind diesen Strecken nicht passierbar:

- K69 zwischen Meerhof und Blankenrode

- K26 zwischen Lichtenau und Willebadessen

- L763 zwischen Kleinenberg und Willebadessen

- L754 Haarener Wald zwischen Haaren und Büren

- L756 Wewerstraße zwischen B1 und Paderborn-Elsen

- L755 zwischen Altenbeken und Langeland

- Schatenweg in Paderborn-Schloß Neuhaus zwischen Mastbruchstraße und Trakehnerstraße.

Bei Salzkotten-Weltsöden und Delbrück-Lippling stürzten Bäume auf Oberleitungen. Dabei wurden Telekommunikationsleitungen gekappt. Gegen 01.55 Uhr riss eine Sturmbö am Rolandsweg in Paderborn eine Photovoltaikanlage von einem Hausdach. Einige Elemente fielen auf einen geparkten Pkw. Die Anlage wurde durch die Feuerwehr gesichert. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. An weiteren Stellen wurden Autos durch Äste und Bäume beschädigt. Auch einige Dächer erlitten Sturmschäden. Am Flughafen Paderborn-Lippstadt entstanden Sachschäden am Dach. Der Sturm riss die Dämmung

Hilfsbereit zeigte sich am Morgen ein Lkw-Fahrer auf der L828 bei Herbram-Wald. Die Polizei sicherte dort eine Gefahrenstelle wegen eines auf der Straßen liegenden Baumes. Der Lasterfahrer (38) räumte den Baum kurzerhand mit seinem Kran hinter die Leitplanken. Zurzeit laufen weitere Einsätze wegen der Sturmgefahren. Nicht alle Gefahrenstellen können sofort gesichert und beseitigt werden. Es kann kurz- aber auch längerfristig zu weiteren Straßensperrungen kommen. Waldreiche Strecken sind besonders gefährdet. Die Polizei rät zu besonders vorausschauender Fahrweise.

Eine weitere Bilanz ist für den Nachmittag geplant.

