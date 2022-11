POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall - Reifen zerstochen - Schulcontainer aufgebrochen - In Freizeitbad eingebrochen - Auto zerkratzt - Tödlicher Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall - Reifen zerstochen - Schulcontainer aufgebrochen - In Freizeitbad eingebrochen - Auto zerkratzt - Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen-Hegnach: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Ein 30-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Mittwoch kurz vor 13:30 Uhr die Neckarstraße von Remseck kommend in Richtung Waiblingen. Hierbei bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 38 Jahre alte VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Waiblingen: Reifen zerstochen

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurden in der Straße Am Kätzenbach an zwei insgesamt drei Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Schulcontainer aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 7:15 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in der Albertviller Straße in einen Schulcontainer der Außenstelle des Lessing-Gymnasiums ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings hinterließen die Einbrecher Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: In Freizeitbad eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe begaben sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen auf das Areal des Wunnebades und brachen in den dortigen Kiosk ein. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde lediglich eine Kassenschublade der elektronischen Registrierkasse entwendet. Zudem brachen die Täter in den Schlittschuh-Verleih ein und dursuchten diesen ebenfalls nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 16:30 Uhr wurde in der Eugenstraße ein geparkter BMW zerkratzt. Hinweise auf den Täter werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Winnenden: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 7:10 Uhr hat sich auf der Landesstraße 1140 zwischen Winnenden und Burkhardshof ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 78 Jahre alte Honda-Fahrerin wollte von der Deponie Eichholz vermutlich nach links auf die L 1140 abbiegen und übersah hierbei einen 63 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser konnte eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer stürzte anschließend und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht, verstarb aber kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Die Straße ist derzeit zwischen dem Kreisverkehr Südumgehung / Breuningsweiler Straße und dem Kreisverkehr Südumgehung / Schorndorfer Straße gesperrt.

