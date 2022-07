Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (873) Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Nürnberg (ots)

Ein Mann (33) versuchte am Montagnachmittag (18.07.2022) im Stadtteil Mögeldorf ein Fahrrad zu stehlen. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

Einem Polizeibeamten war in seiner Freizeit kurz nach 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Schuhcenters an der Laufamholzstraße der 33-Jährige aufgefallen, als er mit einer Gartenschere versuchte das Schloss eines dort abgestellten Mountainbikes aufzuzwicken. Der Beamte verständigte sofort seine Kollegen und eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahm den leicht alkoholisierten Verdächtigen kurz darauf noch am Tatort fest.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls eingeleitet.

Erstellt durch: Robert Sandmann

