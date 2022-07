POL-MFR: (870) Mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher festgenommen

Fürth (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (18.07.2022) ging in der Fürther Südstadt ein Motorrad in Flammen auf. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 01:00 Uhr wurde ein brennendes Motorrad in der John-f.-Kennedy-Straße gemeldet. Das Krad stand mit einer Plane abgedeckt am Straßenrand. Eine kurz darauf eintreffende Streife der Polizeiinspektion Fürth begann erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher bis zum ...

