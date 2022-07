POL-MFR: (868) Unbekannter ging auf 20-Jährigen los - Polizei sucht Zeugen

Zirndorf (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (16.07.2022) konnte in Zirndorf (Lkrs. Fürth) ein mutmaßlicher Graffiti-Schmierer in Fürth festgenommen werden. Der 17-Jährige beschmierte offenbar zuvor eine Wand. Gegen 03:15 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Zirndorf auf einen jungen Mann aufmerksam, welcher sich im Bereich des Grundigparks (Am Europakanal) mit einer Sturmhaube bekleidet ...

mehr